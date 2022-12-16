СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и ряде регионов Украины

В пятницу по всей Украине была объявлена воздушная тревога, население оповещали о возможности ракетных ударов и введении специальных графиков отключения электроэнергии.

По данным СМИ, в Киеве и Харькове, Кировоградской и Полтавской областях сработали системы ПВО. Также власти Харьковской области сообщили о трех ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры, после атаки оказалось повреждено здание больницы в Купянске.

Кроме того, глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что в ряде областей Украины зафиксировали попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

О повреждении инфраструктурного объекта также сообщили в Кривом Роге, местные власти призвали не выкладывать в Сеть последствия атаки.

Кроме того, по данным «Страна.ua», взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, Днепре и Виннице.

