СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и ряде регионов Украины
Взрывы прогремели в ряде городов Украины, в том числе в Киеве, Харькове, населенных пунктах в Николаевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
В пятницу по всей Украине была объявлена воздушная тревога, население оповещали о возможности ракетных ударов и введении специальных графиков отключения электроэнергии.
По данным СМИ, в Киеве и Харькове, Кировоградской и Полтавской областях сработали системы ПВО. Также власти Харьковской области сообщили о трех ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры, после атаки оказалось повреждено здание больницы в Купянске.
Кроме того, глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что в ряде областей Украины зафиксировали попадания по объектам энергетической инфраструктуры.
О повреждении инфраструктурного объекта также сообщили в Кривом Роге, местные власти призвали не выкладывать в Сеть последствия атаки.
Кроме того, по данным «Страна.ua», взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, Днепре и Виннице.
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