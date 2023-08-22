Украинские СМИ: в Харькове во вторник прогремели взрывы
В Харькове на востоке Украины во вторник вечером прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели»
«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах», - говорится в публикации.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти города пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Сигнал также прозвучал в Одесской и Полтавской областях.
Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул во вторник сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры после ракетного удара, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru