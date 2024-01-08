В Минобороны РФ заявили об ударах по объектам ВПК Украины

Групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины был нанесён российскими войсками утром 8 января, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений на Украине

В ведомстве указали, что использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования.

«В том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», - добавили в министерстве.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил об атаках российской армии на украинские военные и инфраструктурные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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