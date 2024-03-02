СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Одессе

По данным Telegram-канала «Общественное», в Харькове прозвучали хлопки, в центре города произошло возгорание. СМИ отмечает, что сгорели два автомобиля, в нескольких многоэтажных домах выбиты окна.

Кроме того, по данным ресурса, не менее двух взрывов прогремело в Одессе. Эту информацию также подтверждает Telegram-канал «ТСН Новости». По данным СМИ, в Одесской области работала ПВО.

