СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Одессе
2 марта 202403:43
Взрывы прогремели в Харькове и Одессе. Об этом сообщили украинские СМИ.
По данным Telegram-канала «Общественное», в Харькове прозвучали хлопки, в центре города произошло возгорание. СМИ отмечает, что сгорели два автомобиля, в нескольких многоэтажных домах выбиты окна.
Кроме того, по данным ресурса, не менее двух взрывов прогремело в Одессе. Эту информацию также подтверждает Telegram-канал «ТСН Новости». По данным СМИ, в Одесской области работала ПВО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru