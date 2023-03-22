Reuters: стоимость восстановления Украины оценили в $411 млрд

Агентство отмечает, что озвученная сумма превышает валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2,6 раза.

Подготовленный Всемирным банком и ЕС отчет охватывает период с 24 февраля 2022 года. В сентябре прошлого года стоимость восстановления страны оценивали в $349 миллиардов.

Компании из Польши намерены принять участие в восстановлении Украины, заявил ранее президент республики Анджей Дуда. Глава государства отметил, что у стран большая общая граница, они соединены автомобильными магистралями и железными дорогами, пишет НСН.

