Reuters: стоимость восстановления Украины оценили в $411 млрд
Восстановление Украины после завершения конфликта обойдется в $411 миллиардов. Совместную оценку провели Всемирный банк, Евросоюз и Киев, сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что озвученная сумма превышает валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2,6 раза.
Подготовленный Всемирным банком и ЕС отчет охватывает период с 24 февраля 2022 года. В сентябре прошлого года стоимость восстановления страны оценивали в $349 миллиардов.
Компании из Польши намерены принять участие в восстановлении Украины, заявил ранее президент республики Анджей Дуда. Глава государства отметил, что у стран большая общая граница, они соединены автомобильными магистралями и железными дорогами, пишет НСН.
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