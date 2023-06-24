СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, Киеве и Харькове
Взрывы прогремели в Днепропетровске, Киеве и Харькове. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
Ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.
По данным СМИ, в Днепропетровске и Киевской области сработали силы противовоздушной обороны. Удары по Харьковской области подтвердил глава местной военной администрации Олег Синегубов. Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в Соломенском районе украинской столицы. Кроме того, сообщается о звуках взрывов в Кременчуге.
В свою очередь Telegram-канал «ТСН.ua» пишет о взрывах в Николаеве, Кривом Роге, Кропивницком.
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