ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Вадим Астафьев.
«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки», — цитирует Астафьева РИА Новости.
Кроме того, бойцы «Востока» уничтожили пункт временной дислокации подразделения украинской 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке. В ходе контрбатарейной борьбы военные РФ ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab близ Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ — в районе Миньковки, пишет «Свободная пресса».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы контролируют Садовое в Запорожской области и Урожайное в ДНР, напоминает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru