«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки», — цитирует Астафьева РИА Новости.

Кроме того, бойцы «Востока» уничтожили пункт временной дислокации подразделения украинской 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке. В ходе контрбатарейной борьбы военные РФ ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab близ Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ — в районе Миньковки, пишет «Свободная пресса».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы контролируют Садовое в Запорожской области и Урожайное в ДНР, напоминает Газета.ру.

