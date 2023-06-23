ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Вадим Астафьев.

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«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки», — цитирует Астафьева РИА Новости.

Кроме того, бойцы «Востока» уничтожили пункт временной дислокации подразделения украинской 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке. В ходе контрбатарейной борьбы военные РФ ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab близ Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ — в районе Миньковки, пишет «Свободная пресса».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы контролируют Садовое в Запорожской области и Урожайное в ДНР, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВСУВооруженные Силы РФ

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