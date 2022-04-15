СМИ сообщили о взрывах и отключении света в Киеве

Мощные взрывы прогремели в разных частях Киева в ночь на пятницу, часть города была обесточена. Об этом пишет MK.RU, ссылаясь на ряд Telegram-каналов.

В Минобороны пригрозили нанести удар по Киеву в случае атаки на Россию

По данным СМИ, электричество пропало в некоторых района украинской столицы.

Кроме того, как сообщается, взрывы произошли и в других украинских городах. По всей стране была объявлена воздушная тревога.

Официальных комментариев о происходящем пока не поступало, пишет Ura.ru.

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывыУкраинаКиев
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