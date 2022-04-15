СМИ сообщили о взрывах и отключении света в Киеве
15 апреля 202210:09
Мощные взрывы прогремели в разных частях Киева в ночь на пятницу, часть города была обесточена. Об этом пишет MK.RU, ссылаясь на ряд Telegram-каналов.
По данным СМИ, электричество пропало в некоторых района украинской столицы.
Кроме того, как сообщается, взрывы произошли и в других украинских городах. По всей стране была объявлена воздушная тревога.
Официальных комментариев о происходящем пока не поступало, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru