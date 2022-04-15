СМИ сообщили о взрывах и отключении света в Киеве

По данным СМИ, электричество пропало в некоторых района украинской столицы.

Кроме того, как сообщается, взрывы произошли и в других украинских городах. По всей стране была объявлена воздушная тревога.

Официальных комментариев о происходящем пока не поступало, пишет Ura.ru.

