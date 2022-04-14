В Минобороны пригрозили нанести удар по Киеву в случае атаки на Россию

Представитель оборонного ведомства указал, что противник пытается устраивать диверсии и наносить удары по российским объектам, пишет Газета.ру.

«Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — подчеркнул Конашенков.

