В Минобороны пригрозили нанести удар по Киеву в случае атаки на Россию

Вооруженные силы России могут нанести удары по стратегическим объектам на Украине, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки диверсий и ударов на территории РФ. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Представитель оборонного ведомства указал, что противник пытается устраивать диверсии и наносить удары по российским объектам, пишет Газета.ру.

«Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — подчеркнул Конашенков.

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ФОТО: РИА Новости
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