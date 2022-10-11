СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

СМИ: Украинские власти сообщили об атаке дронов-камикадзе на Ладыжинскую ТЭС

«Снова вся территория Украины <...> в зоне воздушной тревоги», - пишет издание.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в некоторых украинских регионах, в том числе Киевской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской областях. В Одесской области и в Виннице слышны взрывы, пишет «Свободная пресса».

Накануне власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей стране на фоне массированных ударов Вооруженных сил РФ. Российская армия атаковала объекты военного управления, связи и энергетики противника. По данным Минобороны, все цели были поражены, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияУкраина
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