СМИ: Украинские власти сообщили об атаке дронов-камикадзе на Ладыжинскую ТЭС
Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, сообщает издание «Страна.ua».
При этом, по его словам, все службы работают.
10 октября украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, а также об ударах по Львову, Харькову, Одессе, Ивано-Франковску, Днепру и другим городам. По данным Национальной полиции Украины, всего были повреждены около 70 объектов, 29 из которых являлись «объектами критической инфраструктуры».
В пресс-службе Минобороны РФ вчера сообщили, что Российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по территории Украины. В сообщении говорится, что целями являлись объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины, все назначенные объекты поражены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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