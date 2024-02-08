СМИ сообщили о сотнях наемников из Колумбии в рядах ВСУ

Агентство напоминает, что у Колумбии вторая по величине армия в Латинской Америке после Бразилии.

«Ежегодно в отставку уходят более 10 тысяч человек. И сотни отправляются воевать на Украину, где многие зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии, а то и больше», - отмечает издание.

AP поговорило с несколькими наемниками из Колумбии, которые воюют в рядах украинской армии. Так, солдат с позывным Чечо рассказал случай, когда его группе пришлось бросить свои позиции.

«Я думал, что умру... Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти наши жизни... Спрятаться было негде», - цитирует Чечо AP.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что заявили, что власти стране не могут запретить французам воевать на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

