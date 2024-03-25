СМИ сообщили о сильном взрыве в районе киевского аэропорта Жуляны

Сильный взрыв прозвучал в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

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Ранее в украинской столице и некоторых областях была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, очевидцы заявили о трех мощных взрывах в центральных районах Киева. По их словам, в городе виден черный дым.

По данным Telegram-канала «Политика страны», в украинской столице было слышно несколько сильных хлопков. Местная городская военная администрация сообщала о работе ПВО.

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ФОТО: РИА Новости
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