СМИ сообщили о сильном взрыве в районе киевского аэропорта Жуляны
25 марта 202411:41
Сильный взрыв прозвучал в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
Ранее в украинской столице и некоторых областях была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, очевидцы заявили о трех мощных взрывах в центральных районах Киева. По их словам, в городе виден черный дым.
По данным Telegram-канала «Политика страны», в украинской столице было слышно несколько сильных хлопков. Местная городская военная администрация сообщала о работе ПВО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru