Кличко: В Киеве после взрывов пострадали два предприятия

Взрывы прогремели в Киеве, пострадали два предприятия. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

СМИ: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, напоминает телеканал «360». Сообщалось о нескольких сериях взрывов в Киеве.

«В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Позже мэр Киева сообщил, что обломки рухнули на территории еще одного предприятия в том же районе. Кроме того, градоначальник заявил о возгорании в трансформаторной подстанции и в нежилом здании, отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Виталий КличкоУкраинаКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры