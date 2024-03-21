Кличко: В Киеве после взрывов пострадали два предприятия
Взрывы прогремели в Киеве, пострадали два предприятия. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, напоминает телеканал «360». Сообщалось о нескольких сериях взрывов в Киеве.
«В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Позже мэр Киева сообщил, что обломки рухнули на территории еще одного предприятия в том же районе. Кроме того, градоначальник заявил о возгорании в трансформаторной подстанции и в нежилом здании, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru