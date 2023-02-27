СМИ сообщили о сильном взрыве в Киеве

Мощный взрыв прогремел в Киеве в ночь на понедельник. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и Харьковской области

Хлопок был слышен в левобережной части города, пишет РИА ФАН. Незадолго до взрыва в Киеве и области, а также ряде других регионов объявили воздушную тревогу, отмечает телеканал «360».

Как позже сообщили в администрации Киевской области, силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям в регионе.

По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, над городом было сбито девять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывКиевУкраина
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