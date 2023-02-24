На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье и на территории Харьковской области.
Звуки взрывов слышны в 700-тысячном Запорожье. Отмечается, что в городе объявили воздушную тревогу.
Также СМИ сообщают о взрывах в Купянском районе Харьковской области.
В пятницу, 24 февраля, в Курской области зафиксировано 12 прилетов со стороны Украины. Пострадавших нет, рассказал глава региона Роман Старовойт.
В городе Шебекино Белгородской области провели разминирование детской площадки, куда попал украинский снаряд. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает НСН.
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