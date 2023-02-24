На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и Харьковской области

Звуки взрывов слышны в 700-тысячном Запорожье. Отмечается, что в городе объявили воздушную тревогу.

Также СМИ сообщают о взрывах в Купянском районе Харьковской области.

В пятницу, 24 февраля, в Курской области зафиксировано 12 прилетов со стороны Украины. Пострадавших нет, рассказал глава региона Роман Старовойт.

В городе Шебекино Белгородской области провели разминирование детской площадки, куда попал украинский снаряд. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает НСН.

