На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье и на территории Харьковской области.

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Звуки взрывов слышны в 700-тысячном Запорожье. Отмечается, что в городе объявили воздушную тревогу.

Также СМИ сообщают о взрывах в Купянском районе Харьковской области.

В пятницу, 24 февраля, в Курской области зафиксировано 12 прилетов со стороны Украины. Пострадавших нет, рассказал глава региона Роман Старовойт.

В городе Шебекино Белгородской области провели разминирование детской площадки, куда попал украинский снаряд. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывУкраинаСпецоперация
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