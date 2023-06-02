СМИ сообщили о массированной комбинированной атаке по целям в Киеве

Массированная комбинированная атака по целям в Киеве была осуществлена в ночь на пятницу. Об этом сообщает «Русская весна».

СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает RT.

По данным портала, в украинской столице гремели взрывы и начались пожары. Город одновременно атаковали ракеты — предположительно, снаряды Х-101/555 — и дроны-камикадзе. Беспилотники действовали синхронно по разным направлениям, отмечает «Свободная пресса».

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Фото: telegram.org
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