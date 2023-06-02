СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога
2 июня 202305:02
По всей Украине власти объявили воздушную тревогу, сообщает РИА Новости.
Ранее она не объявлялась только в нескольких областях на западе бывшей советской республики.
Сообщалось, что взрывы звучали в Киеве и Черкасской области. Там работает ПВО.
Напомним, рядом с Курском сбили несколько беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru