СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

По всей Украине власти объявили воздушную тревогу, сообщает РИА Новости.

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Ранее она не объявлялась только в нескольких областях на западе бывшей советской республики.

Сообщалось, что взрывы звучали в Киеве и Черкасской области. Там работает ПВО.

Напомним, рядом с Курском сбили несколько беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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