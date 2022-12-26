СМИ сообщили о больших потерях и измотанности ВСУ

Украинская армия несет большие потери и сильно измотана. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванного западного советника по вопросам обороны.

Эксперт предложил использовать против ВСУ ракеты «Сатана»

Издание отмечает, что ВСУ сталкиваются «со своими собственными проблемами».

«У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости», — отметил источник.

По словам собеседника газеты, украинской армии также нужно больше оружия и боеприпасов.

Между тем политолог Евгений Михайлов заявил, что зимой может наступить переломный момент в ходе специальной военной операции, сообщает телеканал «360». По словам эксперта, ВСУ уже осознали, что их не спасет поставляемое Западом вооружение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ
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