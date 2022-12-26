Эксперт предложил использовать против ВСУ ракеты «Сатана»
Россия может использовать для уничтожения группировки ВСУ в Донбассе межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана», заменив ядерные боеголовки на неядерные. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов в беседе с Ura.ru.
Эксперт назвал гигантские МБР «чудо-оружием» России. Как отметил Прохватилов, ракеты с ядерными боеголовками находятся в шахтах и «могут уничтожить весь мир», указывает телеканал «360». По словам эксперта, время от времени заряды заменяют и утилизируют.
«Это дорогостоящая штука. И можно ее использовать гораздо умнее. То есть поместить конвенциональную боеголовку. Удар одной такой ракеты, если ее запустить не в космос, а на средней дистанции, уничтожит гарантировано мост через Днепр. Небольшое количество ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника», — заявил аналитик.
Прохватилов считает, что использование ракет сразу гарантирует российской армии победу в конфликте. Однако перед применением «Сатаны» «надо пригласить американских представителей и показать, что в этой шахте ядерных боеголовок нет», чтобы удар не восприняли как ядерную атаку.
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