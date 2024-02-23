СМИ сообщили, что украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей

СМИ разместило видео украинского водителя Александра Климова, опубликовавшего в соцсетях кадры со сгоревшими грузовиками и тракторами на тралах. По словам мужчины, технику доставили из зоны боевых действий к КПП «Долгобичув — Угринов». Водитель возмутился из-за жалоб польских фермеров, недовольных украинскими коллегами.

Ранее фермеры со всей Польши устроили акции протеста, требуя в том числе прекращения импорта сельхозпродукции с Украины. Работники бастуют, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на украинской границе. Известно, что протестующие фермеры высыпали два вагона украинской кукурузы на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке.

