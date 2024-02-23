СМИ сообщили, что украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей
Украинцы начали свозить сгоревшую сельскохозяйственную технику к заблокированной границе с Польшей. Об этом пишет издание «Апостроф».
СМИ разместило видео украинского водителя Александра Климова, опубликовавшего в соцсетях кадры со сгоревшими грузовиками и тракторами на тралах. По словам мужчины, технику доставили из зоны боевых действий к КПП «Долгобичув — Угринов». Водитель возмутился из-за жалоб польских фермеров, недовольных украинскими коллегами.
Ранее фермеры со всей Польши устроили акции протеста, требуя в том числе прекращения импорта сельхозпродукции с Украины. Работники бастуют, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на украинской границе. Известно, что протестующие фермеры высыпали два вагона украинской кукурузы на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили, что украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей
- СМИ: Путин подловил Блинкена на словах о бегстве прадеда из России
- СМИ: На Шри-Ланке россиянка умерла из-за лихорадки денге
- Армянский вопрос: Ереван не договаривает насчет ОДКБ
- Финская Stockmann сменит название на Lindex
- Премьер-министр Бангладеш встретилась с Зеленским
- Минобороны: ПВО уничтожила два беспилотника над Курской областью
- ВСУ за сутки выпустили более 30 снарядов по Белгородской области
- СМИ: Песню Израиля могут не допустить на «Евровидение»
- Закон и беспечность: Государство «драконит» за утечки персональных данных, пользователи их не защищают
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru