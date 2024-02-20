Польские фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной
Протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы. В стране продолжаются протесты против поставок сельхозпродукции с Украины.
Собравшиеся требуют прекратить поставки с Украины, передает в соцсетях портал Magazyn Rolniczy.
Массовая акция протеста фермеров началась в разных местах Польши, в том числе на погранпереходах с Украиной. Сообщается, что до вечера протестующие намерены блокировать также подъезд к КПП в Дорохуске.
Акции фермеров начались больше недели назад. Они протестуют против поставок с Украины сельхозпродукции, которая негативно сказывается на доходах польских аграриев.
Накануне сообщалось, что протестующие польские фермеры не пропускают фуры с военной техникой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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