Польские фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной

Массовая акция протеста фермеров началась в разных местах Польши, в том числе на погранпереходах с Украиной. Сообщается, что до вечера протестующие намерены блокировать также подъезд к КПП в Дорохуске.

Акции фермеров начались больше недели назад. Они протестуют против поставок с Украины сельхозпродукции, которая негативно сказывается на доходах польских аграриев.

Накануне сообщалось, что протестующие польские фермеры не пропускают фуры с военной техникой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

