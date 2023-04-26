По информации издания, тайная операция передачи БТР Украине продолжалась на протяжении нескольких месяцев. Отданные Киеву автомашины были на вооружении армии Словении 24 года. Партию БТР сначала отправили самолетом в Словакию или Польшу.

На этой неделе машины доставили на территорию Украины. Портал сообщает, что БТР нужны КИеву для планирующегося контрнаступления.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл выгоду для российских военных от контрнаступления ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

