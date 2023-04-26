СМИ: Словения тайно передала Украине партию бронетранспортеров
Правительство Словении тайно отправило на Украину партию из 20 бронетранспортеров «Валук», сообщил словенский портал «24-ур» со ссылкой на источник.
По информации издания, тайная операция передачи БТР Украине продолжалась на протяжении нескольких месяцев. Отданные Киеву автомашины были на вооружении армии Словении 24 года. Партию БТР сначала отправили самолетом в Словакию или Польшу.
На этой неделе машины доставили на территорию Украины. Портал сообщает, что БТР нужны КИеву для планирующегося контрнаступления.
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