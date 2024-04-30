В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал «Газель»
30 апреля 202411:47
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Петровка Белгородского района. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«На территории сельскохозяйственного предприятия беспилотником... атакована "Газель"... Выбиты стекла и посечен кузов», — написал губернатор.
Как отметил Гладков, мирные жители не пострадали.
Ранее губернатор сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru