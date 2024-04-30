В Раменском загорелся склад с полиэтиленом на площади 2 тысячи «квадратов»

Склад с пластиковыми трубами загорелся в городском округе Раменский в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Площадь пожара — 2 000 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек», — указали в ведомстве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, возгорание произошло в поселке РАОС, квартале 40322. Специалисты занимаются тушением пожара.

Ранее крупное возгорание произошло на мусорном полигоне в Темрюкском районе Краснодарского края, его площадь составила 2,5 тысячи «квадратов», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ПожарМЧСМосковская Область

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