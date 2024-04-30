Украина обсуждает с Евросоюзом ограничения для Telegram

Украина и Евросоюз работают над регуляцией мессенджера Telegram, возможностями блокировки и штрафов. Об этом сообщила глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, пишет издание «Страна».

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В Киеве предлагают внести мессенджер в список цифровых платформ, подлежащих регуляции. Это позволит блокировать и штрафовать Telegram «в случае нарушений законодательства». Кроме того, Герасимьюк предложила запретить чиновникам и государственным организациям на Украине вести свои Telegram-каналы.

Ранее в Киеве сообщили, что Telegram заблокировал ряд официальных украинских ботов, в частности, бот Главного управления разведки министерства обороны Украины. Позже мессенджер восстановил работу подвергшихся блокировке чат-ботов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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