Идеи, за которые убивают? В России анализируют интервью философа Дугина
Идеи русского философа Александра Дугина настолько сильны, что на него организовали покушение и убили дочь. Поэтому американский журналист Такер Карлсон познакомил с ним соотечественников, считает политолог Сергей Марков.
Известный журналист из США Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным.
Видеозапись длится чуть более 20 минут. Она размещена в социальной сети Х на странице журналиста. Карлсон назвал Дугина самым известным политическим философом.
Главные мысли из интервью Дугина собрал Telegram-канал «Радиоточка НСН»:
- «После распада СССР в мире больше нет идеологий, кроме либерализма;
- Раньше демократия означала правление большинства, но сейчас это правление меньшинства, что происходит в западных странах;
- Если основная цель Запада — уничтожить традиционные ценности, семью, государства и убеждения, то это может быть одной из причин русофобии;
- Путин — традиционный лидер, восстанавливающий традиционные ценности и укрепляющий суверенитет государства, выводя страну из-под глобального влияния;
- Поворотным моментом в российской политике стал изданный президентом год назад указ о политической защите традиционных ценностей», - говорится в сообщении.
Российский политолог Сергей Марков тоже обратил внимание на похожие тезисы в своем Telegram-канале.
«Тема интервью.
1. либерализм и демократия.
2. Либерализм стал радикальным и тоталитарным и поэтому он расчеловечивает человека.
3. А демократия превратилась из власти большинства народа во власть меньшинств, которые терзают народ.
4. С помощью такого либерализма такой демократии глобалистские элиты уничтожают идентичность и христианство.
5. Путин защищает традиционные ценности и христианство и поэтому его и атакуют враги христианства.
6. Карлсон: Дугина настолько сильно ненавидят, что сделали на него покушение, убили его дочь, и его книги запрещено продавать на «Амазон». Значит, идеи Дугина сильные. Вот с ними и надо познакомить американцев», – приходит к выводу Марков.
Отечественный философ Александр Дугин все развитие человечества рассматривает через борьбу коллективного и индивидуального начал, делает вывод российский сенатор Алексей Пушков.
«Александр Дугин рассматривает развитие человечества через призму схватки индивидуального и коллективного начал - индивидуализма и коллективной идентичности. Причем, по его логике, на протяжении истории побеждал индивидуализм», – отметил политик в своем Telegram-канале.
Так, политолог и философ Александр Дугин следовал своим идеям в обычной жизни. Дугин поддержал идею проверить сотрудников Института философии РАН на лояльность. Он заявил, что Институт философии РАН в настоящее время является «заводью русофобов», в которой нет ни одного настоящего специалиста, сообщает NEWS.ru.
По его словам, большинство современных российских философов ранее обслуживали интересы советской партийной номенклатуры, а после стали работать на Запад. При этом они «торгуют интеллектуальной честью» с целью стать «гуманитарными полицаями в оккупированной Западом России».
Он отметил, что согласен с предложением вдовы своего коллеги Александра Зиновьева, которая заявила о необходимости проверить сотрудников Института философии РАН на детекторе лжи на предмет их лояльности интересам России.
«Я полностью солидарен... с комментариями Ольги Мироновны Зиновьевой, которая высказалась против философов, покинувших Россию после начала СВО... они, скорее всего... не пройдут тест на денацификацию», — заключил Дугин.
Ранее в The Washington Post написали, что целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла Дарья Дугина, был её отец, философ Александр Дугин. Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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