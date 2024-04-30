Так, политолог и философ Александр Дугин следовал своим идеям в обычной жизни. Дугин поддержал идею проверить сотрудников Института философии РАН на лояльность. Он заявил, что Институт философии РАН в настоящее время является «заводью русофобов», в которой нет ни одного настоящего специалиста, сообщает NEWS.ru.

По его словам, большинство современных российских философов ранее обслуживали интересы советской партийной номенклатуры, а после стали работать на Запад. При этом они «торгуют интеллектуальной честью» с целью стать «гуманитарными полицаями в оккупированной Западом России».

Он отметил, что согласен с предложением вдовы своего коллеги Александра Зиновьева, которая заявила о необходимости проверить сотрудников Института философии РАН на детекторе лжи на предмет их лояльности интересам России.