Киркоров выпустил новую песню «Дальше буду жить»

Певец Филипп Киркоров опубликовал новую песню «Дальше буду жить». Композиция доступна на стриминговых платформах.

Киркоров заявил, что помог Зеленскому начать карьеру в российском шоу-бизнесе

Киркоров презентовал новинку в свой день рождения: 30 апреля народный артист России отмечает 57-летие.

«Я приму удар / И приду туда / Где моя судьба / Но дальше буду жить», — поет исполнитель.

Слова и музыку к песне «Дальше буду жить» написала певица Манижа.

Между тем столичный Таганский районный суд оштрафовал Филиппа Киркорова на 6 тысяч рублей за уклонение от исполнения административного наказания, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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