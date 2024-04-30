Киркоров выпустил новую песню «Дальше буду жить»

Киркоров презентовал новинку в свой день рождения: 30 апреля народный артист России отмечает 57-летие.

«Я приму удар / И приду туда / Где моя судьба / Но дальше буду жить», — поет исполнитель.

Слова и музыку к песне «Дальше буду жить» написала певица Манижа.

Между тем столичный Таганский районный суд оштрафовал Филиппа Киркорова на 6 тысяч рублей за уклонение от исполнения административного наказания, напоминает RT.

