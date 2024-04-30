Киркоров выпустил новую песню «Дальше буду жить»
30 апреля 202410:36
Певец Филипп Киркоров опубликовал новую песню «Дальше буду жить». Композиция доступна на стриминговых платформах.
Киркоров презентовал новинку в свой день рождения: 30 апреля народный артист России отмечает 57-летие.
«Я приму удар / И приду туда / Где моя судьба / Но дальше буду жить», — поет исполнитель.
Слова и музыку к песне «Дальше буду жить» написала певица Манижа.
Между тем столичный Таганский районный суд оштрафовал Филиппа Киркорова на 6 тысяч рублей за уклонение от исполнения административного наказания, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru