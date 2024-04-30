Задержанному главе думы Нижнего Новгорода вменяют растрату на 22 млн рублей
30 апреля 202411:55
Председателю городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву вменяют растрату на сумму 22 млн рублей. Об этом он заявил в зале суда, куда поступило ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения, передает ТАСС.
Ранее Лавричева задержали по подозрению в растрате. По данным СМИ, глава гордумы был задержан в Донецкой Народной Республике.
«Якобы произошла растрата денежных средств при приобретении медицинского оборудования для маммографии... Меня в этом не убедили, следствие и суд разберутся», — заявил Лавричев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru