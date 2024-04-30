В России утвердили перечень граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии
Правительство утвердило перечень категорий россиян, которых освободят от комиссий за оплату услуг ЖКХ и пеней за неполные или несвоевременные платежи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
«С 1 июля... отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени... без комиссии, которую взимают отдельные банки», — отмечается в сообщении.
В перечень категорий включили многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов.
Ранее правительство РФ отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита с 1 мая по 31 августа, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru