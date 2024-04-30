В России утвердили перечень граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

Правительство утвердило перечень категорий россиян, которых освободят от комиссий за оплату услуг ЖКХ и пеней за неполные или несвоевременные платежи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

«С 1 июля... отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени... без комиссии, которую взимают отдельные банки», — отмечается в сообщении.

В перечень категорий включили многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов.

Ранее правительство РФ отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита с 1 мая по 31 августа, напоминает RT.

