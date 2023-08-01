СМИ: Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana

Первые поставки гаубиц Zuzana 2 в рамках заключенного контракта между Словакией и Украиной ожидались до конца лета. Словацкий лидер Зузана Чапутова говорила, что был заключен контракт на производство 16 словацких гаубиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал предоставлять Киеву вооружения в качестве помощи. По его словам, Болгария считает предоставление оружия Киеву эскалацией конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

