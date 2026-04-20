За поддельные акцизные марки могут ввести до восьми лет тюрьмы
Законопроект об уголовной ответственности за использование имитации акцизных марок на алкоголь могут принять до летних каникул парламента. Об этом «Парламентской газете» сообщил первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин.
По его словам, инициатива уже обсуждалась в профильном комитете Госдумы и получила поддержку депутатов. Документ предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс и введение наказания для производителей алкоголя, использующих поддельные марки, имитирующие федеральные.
Сенатор отметил, что при включении проекта в план работы Госдумы он готов представить его на пленарном заседании уже на следующей неделе. В таком случае закон может быть принят сразу во втором и третьем чтениях и окончательно утвержден до парламентских каникул.
Рябухин уточнил, что санкции будут зависеть от тяжести нарушения: речь идет о штрафах до 500 тысяч и до 3 миллионов рублей, а также о принудительных работах. Максимальное наказание может составить до 8 лет лишения свободы — например, при повторных нарушениях или крупном объеме подделок.
Он добавил, что сейчас на рынке встречаются марки, внешне почти не отличимые от настоящих, но с пометкой мелким шрифтом, что это сувенирная продукция. По его данным, в Пскове недавно изъяли партию таких марок на 150 миллионов рублей, которые, по версии властей, предназначались для нелегального производства алкоголя, передает «Радиоточка НСН».
