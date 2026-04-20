За поддельные акцизные марки могут ввести до восьми лет тюрьмы

Сенатор отметил, что при включении проекта в план работы Госдумы он готов представить его на пленарном заседании уже на следующей неделе. В таком случае закон может быть принят сразу во втором и третьем чтениях и окончательно утвержден до парламентских каникул.

Рябухин уточнил, что санкции будут зависеть от тяжести нарушения: речь идет о штрафах до 500 тысяч и до 3 миллионов рублей, а также о принудительных работах. Максимальное наказание может составить до 8 лет лишения свободы — например, при повторных нарушениях или крупном объеме подделок.

Он добавил, что сейчас на рынке встречаются марки, внешне почти не отличимые от настоящих, но с пометкой мелким шрифтом, что это сувенирная продукция. По его данным, в Пскове недавно изъяли партию таких марок на 150 миллионов рублей, которые, по версии властей, предназначались для нелегального производства алкоголя, передает «Радиоточка НСН».

