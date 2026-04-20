Силы ПВО сбили 22 беспилотника над регионами России и Черным морем

Российские средства ПВО за пять часов уничтожили 22 украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что атаки были отражены 20 апреля в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Все цели представляли собой беспилотные летательные аппараты самолетного типа. По данным министерства, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили дроны над несколькими регионами, а также над морской акваторией.