Силы ПВО сбили 22 беспилотника над регионами России и Черным морем

Российские средства ПВО за пять часов уничтожили 22 украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что атаки были отражены 20 апреля в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Все цели представляли собой беспилотные летательные аппараты самолетного типа. По данным министерства, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили дроны над несколькими регионами, а также над морской акваторией.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
