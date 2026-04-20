Россиянин погиб при падении с высоты на Пхукете
На острове Пхукет в Таиланде погиб 22-летний гражданин России, который упал с верхнего этажа кондоминиума. Об этом сообщает газета «Кхаосот» со ссылкой на местную полицию.
По данным издания, сигнал о происшествии поступил в полицию района Вичит 20 апреля около 17:15. Прибывшие на место сотрудники обнаружили молодого мужчину без сознания у здания с тяжелыми травмами, характерными для падения с большой высоты.
Спасатели провели реанимацию на месте, после чего доставили пострадавшего в больницу «Бангкок Сирирот Пхукет». Однако, как отмечает «Кхаосот», спасти его не удалось — он скончался спустя некоторое время.
Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу в больницу «Ватчира Пхукет». О случившемся также уведомили туристическую полицию для передачи информации российским дипломатам в Таиланде, передает «Радиоточка НСН».
