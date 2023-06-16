Швеция обучит украинских пилотов управлять истребителями JAS 39 Gripen
Швеция в рамках нового пакета помощи Украине будет обучать украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS 39 Gripen. В релизе правительства говорится, что оно приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов).
В сообщении также говорится, что центры логистики и техобслуживания переданной Киеву техники будут расположены в Польше, Румынии и Словакии.
В мае о такой возможности сообщал министр обороны Швеции Пол Йонсон. ОН отмечал, что украинские пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты на истребителях.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал называть сроки поставок Украине истребителей F-16, он пояснил, что это будет зависеть от обучения пилотов, а также от оценки ситуации союзниками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru