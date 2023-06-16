Швеция обучит украинских пилотов управлять истребителями JAS 39 Gripen

Швеция в рамках нового пакета помощи Украине будет обучать украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS 39 Gripen. В релизе правительства говорится, что оно приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов).

В сообщении также говорится, что центры логистики и техобслуживания переданной Киеву техники будут расположены в Польше, Румынии и Словакии.