Швеция обучит украинских пилотов управлять истребителями JAS 39 Gripen

Швеция в рамках нового пакета помощи Украине будет обучать украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS 39 Gripen. В релизе правительства говорится, что оно приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов).

В сообщении также говорится, что центры логистики и техобслуживания переданной Киеву техники будут расположены в Польше, Румынии и Словакии.

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В мае о такой возможности сообщал министр обороны Швеции Пол Йонсон. ОН отмечал, что украинские пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты на истребителях.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал называть сроки поставок Украине истребителей F-16, он пояснил, что это будет зависеть от обучения пилотов, а также от оценки ситуации союзниками.


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