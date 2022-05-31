СМИ: Следователи нашли на «Азовстали» взрывные устройства и химические вещества
Российские следователи обнаружили самодельные взрывные устройства в расположении украинских силовиков на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что специалисты нашли коробку со взрывными устройствами различной сложности. Следователи предполагают, что эти устройства готовились для использования диверсионно-разведывательными группами на территории Мариуполя.
Кроме того, Следственный комитет РФ обнаружил на «Азовстали» неизвестные химические вещества и форму националистов, пишет Ura.ru. Также следователи нашли иностранное вооружение и боекомплекты, запасы продовольствия, разбитые смартфоны и ноутбуки, отмечает РИА ФАН.
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