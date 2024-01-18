СМИ: ситуация с делегацией Китая в Давосе стала ударом для Украины

Отказ делегации КНР во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским стал для Киева ударом, сообщает Politico.

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По данным издания, украинское руководство хотело встретиться с официальными лицами Китая в Швейцарии на этой неделе, но Зеленский отправился домой, не добившись этого. Отмечается, что решение Пекина оправдано намеренным нежеланием.

При этом украинский лидер заявил, что не планировал встречаться с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Давосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Зеленский
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