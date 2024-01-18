В Швейцарии депутат захотел пригласить Путина после визита Зеленского

По его словам, это необходимо для подтверждения своего нейтралитета в конфликте вокруг Украины. Как указал парламентарий, визит лидера Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии стал свидетельством того, что Берн фактически принял сторону одного из участников конфликта, а значит произошло нарушение векового принципа нейтралитета Швейцарии.

Бюхель считает, что урегулирование конфликта на Украине немыслимо без участия России.

Чиновники из Европы и других стран мира на полях ВЭФ в Давосе призвали Украину и РФ к дипломатии. Между тем Киев отказывается от переговоров, а Путин заявил, что конфликт мог бы уже давно закончиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

