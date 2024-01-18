В Швейцарии депутат захотел пригласить Путина после визита Зеленского
Швейцария должна пригласить в Берн российского президента Владимира Путина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление швейцарского депутата Национального совета Рино Бюхеля.
По его словам, это необходимо для подтверждения своего нейтралитета в конфликте вокруг Украины. Как указал парламентарий, визит лидера Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии стал свидетельством того, что Берн фактически принял сторону одного из участников конфликта, а значит произошло нарушение векового принципа нейтралитета Швейцарии.
Бюхель считает, что урегулирование конфликта на Украине немыслимо без участия России.
Чиновники из Европы и других стран мира на полях ВЭФ в Давосе призвали Украину и РФ к дипломатии. Между тем Киев отказывается от переговоров, а Путин заявил, что конфликт мог бы уже давно закончиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru