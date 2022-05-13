СМИ: Силовики забирают телевизоры у недовольных киевской властью жителей Одессы

«Они изымают оборудование, способное транслировать российские телеканалы», — указал собеседник агентства.

По словам источника, среди жителей Одесской области растет напряженность, население все меньше доверяет киевским властям, пишет Ura.ru. Отмечается, что на фоне ухудшения условий жизни одесситам ограничивают доступ к альтернативному мнению, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, собеседник агентства рассказал, что силовики и тероборона продолжают задерживать пророссийски настроенных горожан.

