СМИ: Силовики забирают телевизоры у недовольных киевской властью жителей Одессы
Полиция и территориальная оборона Одессы начали проводить рейды по домам жителей города для изъятия телевизоров, чтобы одесситы не смогли подключиться к российским телеканалам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
«Они изымают оборудование, способное транслировать российские телеканалы», — указал собеседник агентства.
По словам источника, среди жителей Одесской области растет напряженность, население все меньше доверяет киевским властям, пишет Ura.ru. Отмечается, что на фоне ухудшения условий жизни одесситам ограничивают доступ к альтернативному мнению, сообщает РИА ФАН.
Кроме того, собеседник агентства рассказал, что силовики и тероборона продолжают задерживать пророссийски настроенных горожан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- Ивана Урганта заметили в Финляндии
- СМИ: Силовики забирают телевизоры у недовольных киевской властью жителей Одессы
- Объем замороженных российских активов в Швейцарии составил $6,3 млрд
- Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в Москве
- СМИ: В Северной Корее заявили о вспышке «неизвестной лихорадки»
- Постпред Финляндии при НАТО заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России
- Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса
- Новые санкции: Япония запретит экспорт высокотехнологичных товаров в РФ
- Финляндия назвала Россию важным соседом
- Число погибших при взрыве в отеле на Кубе увеличилось до 45 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru