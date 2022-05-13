СМИ: Силовики забирают телевизоры у недовольных киевской властью жителей Одессы

Полиция и территориальная оборона Одессы начали проводить рейды по домам жителей города для изъятия телевизоров, чтобы одесситы не смогли подключиться к российским телеканалам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

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«Они изымают оборудование, способное транслировать российские телеканалы», — указал собеседник агентства.

По словам источника, среди жителей Одесской области растет напряженность, население все меньше доверяет киевским властям, пишет Ura.ru. Отмечается, что на фоне ухудшения условий жизни одесситам ограничивают доступ к альтернативному мнению, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, собеседник агентства рассказал, что силовики и тероборона продолжают задерживать пророссийски настроенных горожан.

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
ТЕГИ:ОдессаТелевидениеУкраина
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