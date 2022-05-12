Марченко: Украина направила более $8 млрд на военные нужды с начала спецоперации

Марченко отметил, что данная сумма была потрачена на приобретение вооружения, ремонт боевой техники, а также оказание помощи беженцам.

Он также добавил, что всего с февраля Киев получил от других стран экономическую помощь на сумму $5,4 млрд, 801 млн из них - гранты.

Также правительство Украины рассчитывает получить кредит от Канады в размере $767 млн.