СМИ: СБУ ведет обыски у чиновников Минобороны

СБУ начала обыски у сотрудников Министерства обороны Украины и менеджеров фирмы «Львовский арсенал», сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление службы безопасности.

Лавров считает, что США управляют украинским конфликтом

Как считает следствие, они украли около 1,5 миллиарда (39,6 миллиона долларов) на закупках снарядов. К сделке причастны бывшие и действующие чиновники военного ведомства и руководители аффилированных компаний.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой за криптовалюту может купить поставленное Украине оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ОружиеСБУУкраина

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