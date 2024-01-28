СМИ: СБУ ведет обыски у чиновников Минобороны

Как считает следствие, они украли около 1,5 миллиарда (39,6 миллиона долларов) на закупках снарядов. К сделке причастны бывшие и действующие чиновники военного ведомства и руководители аффилированных компаний.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой за криптовалюту может купить поставленное Украине оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

