СМИ: СБУ ведет обыски у чиновников Минобороны
28 января 202403:31
СБУ начала обыски у сотрудников Министерства обороны Украины и менеджеров фирмы «Львовский арсенал», сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление службы безопасности.
Как считает следствие, они украли около 1,5 миллиарда (39,6 миллиона долларов) на закупках снарядов. К сделке причастны бывшие и действующие чиновники военного ведомства и руководители аффилированных компаний.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой за криптовалюту может купить поставленное Украине оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru