Лавров считает, что США управляют украинским конфликтом

Конфликтом на Украине управляют США, они поставляют Киеву оружие, боеприпасы, данные разведки, в том числе со спутников, и фактически ведут войну против РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке

По его словам, США вели долгую подоготовку Украины для стратегического поражения России, отмечает журналист Павел Зарубин.

«Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну», — приводит слова Лаврова RT.

Ранее Лавров на посольском круглом столе по урегулированию конфликта заявил, что заговор возникает вокруг темы переговоров России и Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости
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