СМИ: СБУ устраивает массовые облавы в Николаеве

Служба безопасности Украины (СБУ) устраивает в Николаеве облавы на улицах и проверки по квартирам, разыскивая имеющих связи с Россией людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста пророссийского подполья города.

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«Сейчас шмонают во всем городе, на всех блокпостах. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, и фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров», — отметил собеседник агентства.

Активист предоставил несколько видео с улиц Николаева. На кадрах видны блокпосты с мешками с песком, противотанковые ежи, украинские военнослужащие.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:СБУУкраина
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