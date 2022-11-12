СМИ: СБУ устраивает массовые облавы в Николаеве

«Сейчас шмонают во всем городе, на всех блокпостах. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, и фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров», — отметил собеседник агентства.

Активист предоставил несколько видео с улиц Николаева. На кадрах видны блокпосты с мешками с песком, противотанковые ежи, украинские военнослужащие.

