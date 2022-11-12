СМИ: СБУ устраивает массовые облавы в Николаеве
Служба безопасности Украины (СБУ) устраивает в Николаеве облавы на улицах и проверки по квартирам, разыскивая имеющих связи с Россией людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста пророссийского подполья города.
«Сейчас шмонают во всем городе, на всех блокпостах. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, и фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров», — отметил собеседник агентства.
Активист предоставил несколько видео с улиц Николаева. На кадрах видны блокпосты с мешками с песком, противотанковые ежи, украинские военнослужащие.
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