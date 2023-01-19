СМИ: СБУ убила участника переговоров с Россией, заподозрив его в шпионаже
Служба безопасности Украины убила финансиста, члена первой украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева из-за подозрений в «шпионаже» в пользу РФ. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ.
О гибели Киреева стало известно в марте 2022 года, пишет RT. Как сообщал блогер Анатолий Шарий, дипломата застрелили в центре Киева. По данным Минобороны Украины, Киреев был сотрудником главного управления разведки ведомства и погиб, выполняя спецзадание, напоминает «Свободная пресса».
По данным WSJ, перед вторым раундом переговоров участник делегации собирался в поездку в Белоруссию. Киреев направился на вокзал в Киеве вместе со своей охраной и агентами военной разведки. По данным издания, в центр Киева прибыли агенты СБУ, приказали агентам разведки и телохранителям переговорщика сдать оружие. При этом самого Киреева увели в микроавтобус. Примерно через полтора часа военную разведку вызвали на место, где было обнаружено тело Киреева.
По словам источника, СБУ застрелила дипломата, так как он якобы «занимался шпионажем в пользу Москвы». Издание утверждает, что 23 февраля прошлого года Киреев передал начальнику главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову информацию о планируемой Россией специальной военной операции. Отмечалось, что финансист якобы получил данные «через контакты в России».
«Если бы не Киреев, Киев, вероятнее всего, был бы взят», — заявил Буданов.
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