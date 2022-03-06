На Украине заявили о гибели участника переговоров с РФ

Член украинской делегации в переговорах с РФ Денис Киреев погиб. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает ТАСС.

По данным ведомства, Киреев погиб при выполнении спецзадания, «защищая Украину». Также в Минобороны сообщили о гибели еще двух разведчиков - Алексея Доля и Валерия Чибинеева.





