На Украине заявили о гибели участника переговоров с РФ

Член украинской делегации в переговорах с РФ Денис Киреев погиб. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает ТАСС.

По данным ведомства, Киреев погиб при выполнении спецзадания, «защищая Украину». Также в Минобороны сообщили о гибели еще двух разведчиков - Алексея Доля и Валерия Чибинеева.



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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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