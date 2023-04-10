«Достаточно интересные»: Песков оценил утечки документов из Пентагона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попавшие в Сеть документы Пентагона «достаточно интересные», сообщает РИА Новости.

СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками

По его словам, в настоящее время их «все изучают».

«Их все изучают, анализируют, широко обсуждают», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что США давно следят за лидерами других государств, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон следил, в том числе, и за президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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