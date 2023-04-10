«Достаточно интересные»: Песков оценил утечки документов из Пентагона
10 апреля 202313:51
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попавшие в Сеть документы Пентагона «достаточно интересные», сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время их «все изучают».
«Их все изучают, анализируют, широко обсуждают», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что США давно следят за лидерами других государств, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон следил, в том числе, и за президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru