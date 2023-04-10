«Достаточно интересные»: Песков оценил утечки документов из Пентагона

По его словам, в настоящее время их «все изучают».

«Их все изучают, анализируют, широко обсуждают», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что США давно следят за лидерами других государств, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон следил, в том числе, и за президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».