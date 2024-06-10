СМИ: Самолет ВСУ впервые применил оружие по цели в РФ вне новых регионов
10 июня 202400:33
Самолет Вооруженных сил Украины впервые применил оружие против цели внутри территории России, за пределами новых регионов и Крыма - в Белгороде, сообщает Sky News со ссылкой на украинский военный источник.
При этом телеканал не указывает, с какого расстояния производился пуск. В настоящее время неизвестно, какой тип боеприпасов использовался.
Ранее в США заявили, что Киев уже воспользовался разрешением США наносить удары по РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru