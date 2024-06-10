СМИ: Самолет ВСУ впервые применил оружие по цели в РФ вне новых регионов

При этом телеканал не указывает, с какого расстояния производился пуск. В настоящее время неизвестно, какой тип боеприпасов использовался.

Ранее в США заявили, что Киев уже воспользовался разрешением США наносить удары по РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

