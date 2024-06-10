СМИ: Самолет ВСУ впервые применил оружие по цели в РФ вне новых регионов

Самолет Вооруженных сил Украины впервые применил оружие против цели внутри территории России, за пределами новых регионов и Крыма - в Белгороде, сообщает Sky News со ссылкой на украинский военный источник.

В Австрии заявили, что НАТО перешло красную линию, разрешив Украине удары по РФ

При этом телеканал не указывает, с какого расстояния производился пуск. В настоящее время неизвестно, какой тип боеприпасов использовался.

Ранее в США заявили, что Киев уже воспользовался разрешением США наносить удары по РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Колядин
ТЕГИ:СпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры