СМИ: с начала СВО на Украине погибли 16 американских добровольцев
29 мая 202313:44
На территории Украины погибли 16 добровольцев из США с начала спецоперации, сообщает The Washington Post.
Уточняется, что количество американских добровольцев, которые участвуют в военных действиях на Украине, неизвестно.
Накануне российское Минобороны отчиталось об уничтожении пункта базирования иностранных наемников в Харьковской области.
Ранее СМИ сообщали, что на правобережье Днепра в Херсонской области насчитывается около 500 иностранных наемников, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru