СМИ: с начала СВО на Украине погибли 16 американских добровольцев

На территории Украины погибли 16 добровольцев из США с начала спецоперации, сообщает The Washington Post.

Марочко заявил, что наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово

Уточняется, что количество американских добровольцев, которые участвуют в военных действиях на Украине, неизвестно.

Накануне российское Минобороны отчиталось об уничтожении пункта базирования иностранных наемников в Харьковской области.

Ранее СМИ сообщали, что на правобережье Днепра в Херсонской области насчитывается около 500 иностранных наемников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СШАУкраинаНаемникиВСУСпецоперация

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