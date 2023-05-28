ВС России уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области
Российские силы нанесли удар по пункту базирования иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удар наносился по цели в районе города Богодухов в Харьковской области. Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен, говорится в сводке ведомства.
Также российские силы нанесли поражение ВСУ возле населенных пунктов Першотравневое, Тимковка и Двуречная в Харьковской области. В районах Лимана Первого и Берестового пресечены действия диверсионных групп противника.
Российская армия готовит лучшие части для битвы с ВСУ, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, ВС РФ ждут, когда Киев израсходует последние ресурсы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ВС РФ провели операцию возмездия за удары ВСУ по Брянской области
- Столтенберг призвал Косово снизить уровень эскалации
- Уехала, но осталась. Пугачева из Израиля будоражит публику в России
- Лукашенко заявил о неизбежности столкновения России и Украины
- Гладков: в составе украинской ДРГ могли быть поляки и американцы
- На жительницу Приморья напал амурский тигр
- «Война по всем фронтам». В Кремле откровенно заявили о действиях Запада
- ВС России уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области
- Гладков: под обстрел попало село Новая Таволжанка
- Пригожин заявил о броске в сторону Днепра для завершения СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru