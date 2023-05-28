ВС России уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области

Российские силы нанесли удар по пункту базирования иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны сообщили о перехвате трех ракет Storm Shadow

Отмечается, что удар наносился по цели в районе города Богодухов в Харьковской области. Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен, говорится в сводке ведомства.

Также российские силы нанесли поражение ВСУ возле населенных пунктов Першотравневое, Тимковка и Двуречная в Харьковской области. В районах Лимана Первого и Берестового пресечены действия диверсионных групп противника.

Российская армия готовит лучшие части для битвы с ВСУ, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, ВС РФ ждут, когда Киев израсходует последние ресурсы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Морозов
ТЕГИ:НаемникиХарьковСпецоперацияРоссийская Армия

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