Telegraph сообщил об отстранении министра армии США от переговоров по Украине

Пентагон временно вывел министра армии США Дэна Дрисколла из участия в дипломатических контактах по украинскому урегулированию, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. По их данным, глава Пентагона Пит Хегсет счел, что Дрисколл превысил свои полномочия, и решил ограничить его участие в переговорах.

Как отмечает издание, Хегсет, которого источники описывают как «все более настороженного», был недоволен чрезмерной инициативностью министра армии. Дрисколл должен был вернуться на Украину и участвовать во встрече в Париже 1 декабря, однако этого не произошло.