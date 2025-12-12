Telegraph сообщил об отстранении министра армии США от переговоров по Украине
Пентагон временно вывел министра армии США Дэна Дрисколла из участия в дипломатических контактах по украинскому урегулированию, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. По их данным, глава Пентагона Пит Хегсет счел, что Дрисколл превысил свои полномочия, и решил ограничить его участие в переговорах.
Как отмечает издание, Хегсет, которого источники описывают как «все более настороженного», был недоволен чрезмерной инициативностью министра армии. Дрисколл должен был вернуться на Украину и участвовать во встрече в Париже 1 декабря, однако этого не произошло.
В кругах украинских и европейских чиновников такое развитие событий расценили как признак внутренней борьбы в администрации США за влияние на мирный процесс.
Белый дом ранее подтвердил, что Дональд Трамп приглашен на новую серию переговоров, запланированных на 13 декабря во Франции с участием США, Европы и Украины. Представитель администрации Анна Келли заявила, что Вашингтон примет участие только при наличии реального шанса на подписание мирного соглашения и если формат встречи будет оправдывать затраты времени, передает «Радиоточка НСН».
